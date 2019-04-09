Калинич: Я не хотів йти з Дніпра

Форвард Атлетіко Нікола Калинич, який свого часу захищав кольори Дніпра, покинув Україну через фінансові труднощі в дніпровській команді.
Про це розповів сам гравець.
"Коли у мене залишилося п'ять місяців контракту з Дніпром, я вирішив підписати нову угоду терміном на п'ять років. Згодом з'явилася можливість перейти у Фіорентину.
У Дніпрі почалися затримки по зарплаті, я написав смс Коломойському, щоб сповістити про пропозицію Фіорентини. Він передзвонив і сказав, що якщо я хочу піти, то він готовий мене відпустити. У клуба вже були фінансові проблеми й мене продали.
Я не хотів покидати Дніпро, бо провів там чудові чотири роки, підписав новий контракт, але бачив, що у клуба є проблеми і гравці почали розходитися", – сказав Калинич.
Нагадаємо, що Калинич перейшов в Атлетіко.
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Джерело - Чемпіон.