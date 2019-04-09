Калинич: Я не хотів йти з Дніпра

Форвард Атлетіко Нікола Калинич, який свого часу захищав кольори Дніпра, покинув Україну через фінансові труднощі в дніпровській команді.

Про це розповів сам гравець.

"Коли у мене залишилося п'ять місяців контракту з Дніпром, я вирішив підписати нову угоду терміном на п'ять років. Згодом з'явилася можливість перейти у Фіорентину.

У Дніпрі почалися затримки по зарплаті, я написав смс Коломойському, щоб сповістити про пропозицію Фіорентини. Він передзвонив і сказав, що якщо я хочу піти, то він готовий мене відпустити. У клуба вже були фінансові проблеми й мене продали.

Я не хотів покидати Дніпро, бо провів там чудові чотири роки, підписав новий контракт, але бачив, що у клуба є проблеми і гравці почали розходитися", – сказав Калинич.