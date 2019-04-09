Ностальгія Калінича, африканці Селюка та зайва вага Кравця - у програмі Бомбардир

До вашої уваги новий випуск шоу Бомбардир за 09.04.2019.

Цього разу Роман Бебех побував у Іспанії, де поспілкувася з екс-нападником Дніпра, а нині гравцем Атлетіко Ніколою Калиничем, відомим футбольним агентом Дмитром Селюком та захисником Леганеса та збірної України Василем Кравцем.

Нагадаємо, що Кравець і Лунін залишилися в запасі на матч з Гетафе.

Раніше Кравець висміяв зовнішній вигляд Марсело.

Джерело - Чемпіон.

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