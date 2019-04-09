Калінич: Найважче було грати проти Хачеріді

Хорват згадав свою кар'єру в Україні

Для колишнього нападника Дніпра Ніколи Калінича найнезручнішим захисником в УПЛ був динамівець Євген Хачеріді.

Про це розповів хорват Роману Бебеху в черговому випуску Бомбардира.

"Ракицький або Хачеріді. Напевне все-таки Хачеріді, бо він великий та добре грає на випередження. Його було дуже важко пройти", - зізнався Калінич.

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Нагадаємо, Нікола Калінич виступав за Дніпро в 2011-2015 роках і забив за дніпровців 37 голів.

На разі хорват є гравцем мадридського Атлетіко.

Раніше повідомлялося, що збірна України зіграє проти збірної Хорватії.

Джерело - Бомбардир.