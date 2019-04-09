Фахівець став безробітним у жовтні 2018 року

Український фахівець Роман Санжар потрапив до списку претендентів на посаду нового головного тренера ФК Львів.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Також список поповнився кандидатурою Іллі Близнюка, останнім місцем роботи якого значиться ПФК Суми.

Після звільнення Юрія Бакалова, кількість претендентів на посаду збільшилася до п'яти.

Нагадаємо, Роман Санжар покинув Олімпік восени 2018 року. Нещодавно його сватали у полтавську Ворсклу.

Нещодавно ФК Львів покинув розіграш Кубка України програвши Зорі.

Джерело - Футбол.