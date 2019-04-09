Український фахівець Роман Санжар потрапив до списку претендентів на посаду нового головного тренера ФК Львів.
Про це повідомляє Футбол NEWS.
Також список поповнився кандидатурою Іллі Близнюка, останнім місцем роботи якого значиться ПФК Суми.
Після звільнення Юрія Бакалова, кількість претендентів на посаду збільшилася до п'яти.
Нагадаємо, Роман Санжар покинув Олімпік восени 2018 року. Нещодавно його сватали у полтавську Ворсклу.
Нещодавно ФК Львів покинув розіграш Кубка України програвши Зорі.
Джерело - Футбол.