ФК Львів залишився без тренера після фіаско в Кубкові України

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов вирішив покинути займану посаду.
Про це інформує офіційний сайт клубу.
Причини рішення не повідомляється. Офіційно повідомляється, що наставник і керівництво вирішили розірвати контракт за спільним рішенням сторін.
53-річний Юрій Бакалов очолив Львів у серпні минулого року, де він змінив Жилмара.
Під його керівництвом команда пробилася в ТОП-6 української Прем'єр-ліги. Минулого тижня львів'яни поступилися Маріуполю в чемпіонаті, а потім вилетіли від Зорі з Кубка України.
Джерело - ФК Львів.