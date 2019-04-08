ФК Львів залишився без тренера після фіаско в Кубкові України

Львівська команда втретє за сезон змінить тренера

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов вирішив покинути займану посаду.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Причини рішення не повідомляється. Офіційно повідомляється, що наставник і керівництво вирішили розірвати контракт за спільним рішенням сторін.

53-річний Юрій Бакалов очолив Львів у серпні минулого року, де він змінив Жилмара.

Під його керівництвом команда пробилася в ТОП-6 української Прем'єр-ліги. Минулого тижня львів'яни поступилися Маріуполю в чемпіонаті, а потім вилетіли від Зорі з Кубка України.

Джерело - ФК Львів.