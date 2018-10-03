Олімпік залишився без головного тренера

Головний тренер Олімпіка Роман Санжар подав у відставку.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Після п'яти з половиною років роботи на чолі "олімпійців" команду покидає головний тренер Роман Санжар. Рішення припинити співпрацю було ухвалене за обопільною згодою сторін.
Разом з наставником залишають Олімпік і його помічники – асистент головного тренера Олексій Змієвський і тренер воротарів Станіслав Тищенко.
Роман Санжар очолив Олімпік у квітні 2013 року, через рік вивівши команду в Прем'єр-лігу. У своєму дебютному сезоні в УПЛ донеччани дійшли до півфіналу Кубка України, а навесні 2017-го року Олімпік завоював історичну путівку в єврокубки, посівши четверте місце в чемпіонаті.
Після 10 турів Прем’єр-ліги нинішнього сезону донецька команда посідає 7 місце, маючи в активі 12 очок.
Ім'я нового головного тренера команди буде оголошено вже сьогодні.
Нагадаємо, Олімпік програв Олександрії на останніх хвилинах.
Роман Санжар був визнаний найкращим тренером УПЛ.
Джерело - Олімпік.