Олімпік залишився без головного тренера

Головний тренер Олімпіка Роман Санжар подав у відставку.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Після п'яти з половиною років роботи на чолі "олімпійців" команду покидає головний тренер Роман Санжар. Рішення припинити співпрацю було ухвалене за обопільною згодою сторін.

Разом з наставником залишають Олімпік і його помічники – асистент головного тренера Олексій Змієвський і тренер воротарів Станіслав Тищенко.

Роман Санжар очолив Олімпік у квітні 2013 року, через рік вивівши команду в Прем'єр-лігу. У своєму дебютному сезоні в УПЛ донеччани дійшли до півфіналу Кубка України, а навесні 2017-го року Олімпік завоював історичну путівку в єврокубки, посівши четверте місце в чемпіонаті.

Після 10 турів Прем’єр-ліги нинішнього сезону донецька команда посідає 7 місце, маючи в активі 12 очок.

Ім'я нового головного тренера команди буде оголошено вже сьогодні.

Нагадаємо, Олімпік програв Олександрії на останніх хвилинах.

Роман Санжар був визнаний найкращим тренером УПЛ.

Джерело - Олімпік.