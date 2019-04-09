Екс-гравець збірної України проти натуралізації

Колишній захисник збірної України Артем Федецький проти натуралізації футболістів в Україні.

Про це розповів сам гравець Карпат у програмі Трендец.

"Національна збірна це ж не збірна УПЛ", - запевний Артем.

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Також захисник упевнений, що в Україні достатньо хороших футболістів.

"У нас багато класних пацанів. Гляньте на Миколенка, хлопець взагалі красень! Вийшов, "вигриз" брівку. Брівка просто горіла. Я вважаю, що у нас достатньо молодих хороших футболістів, потрібно давати їм грати", - сказав Федецький.

А вже після інтерв'ю Федецького, Васілій Уткін звинуватив Федецького в брехні.

Джерело - Трендець.