Луческу могли б відлупцювати за слова про Лобановського - Блохін

Слова екс-тренера донецького Шахтаря та збірної Туреччини Мірчі Луческу з приводу досягнень Валерія Лобановського неправильні.

Про це повідомили володарі Золотого м'яча Олег Блохін та Ігор Бєланов.

"Хотів би попросити Мірчу Луческу, щоб він не висловлювався про Валерія Лобановського. При всій повазі до нього, це абсолютно неправильно, не робить йому честь.

Говорити про людину, якої немає, який створював історію, як і Олег Блохін, і кожен з нас, хто якусь лепту вніс, говорити, хто краще, хто гірше - не робить йому честі", - сказав Бєланов.

"Був би наш, ми б йому, може, дали десь", - додав Блохін.