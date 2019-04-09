У черговому випуску програми Трендец Артем Федецький відверто розповів про пропозицію з Росії, перехід Ракицького в Зеніт, учасниць українського відбору на Євробачення та "кормільців".

До вашої уваги вогняне інтерв'ю Артема Федецького.

Нагадаємо, що Зінченко та Безус виявили, хто краще б'є штрафні.

Раніше головним гостем програми став голкіпер Шахтаря Олексій Шевченко.

Джерело - Чемпіон.

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