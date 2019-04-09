Мій профіль
Уткін звинуватив Федецького в брехні
Сьогодні 16:26 741
Трішки в ногу, трішки в м'яч - Федецький відверто про бійку з Срною, перехід Ракицького до Росії та Євробачення
Сьогодні 13:02 2231
Нам соромно - Федерація міні-футболу України звинуватила журналістів у фейку
Сьогодні 12:14 1445
Україна – Хорватія: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 12:12 398
Манчестер Сіті в гостях проти Тоттенгема, Ліверпуль прийме Порту. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:48 603
Динамо без трофеїв і фактор Кадара. Головні підсумки битви Шахтар - Динамо
Вчора 19:12 2075 1
Луческу могли б відлупцювати за слова про Лобановського - Блохін
Вчора 17:33 2575 2
Миколенко став найкориснішим гравцем матчу Шахтар — Динамо
Вчора 15:26 1166
Визначилися півфінальні пари Кубку України 2018/19. Як це було
Вчора 14:43 3253
Дніпро-1 зіграє проти Шахтаря, Інгулець прийме Зорю
Вчора 14:37 888
Навколо спорту
Блоги
Футболіст отримав серйозну травму, вдарившись головою об стовп
Футболіст отримав серйозну травму, вдарившись головою об стовп Максим Буйдин
Сьогодні 15:39 550
Беленюк висміяв суперника Ломаченка перед боєм
Беленюк висміяв суперника Ломаченка перед боєм Максим Буйдин
Сьогодні 14:24 625
Манчестер Юнайтед - Барселона: прогноз матчу Ліги чемпіонів від Золотогорського
Манчестер Юнайтед - Барселона: прогноз матчу Ліги чемпіонів від Золотогорського Максим Буйдин
Сьогодні 14:03 574
Трішки в ногу, трішки в м'яч - Федецький відверто про бійку з Срною, перехід Ракицького до Росії та Євробачення
Трішки в ногу, трішки в м'яч - Федецький відверто про бійку з Срною, перехід Ракицького до Росії та Євробачення Максим Буйдин
Сьогодні 13:02 2231
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:40 1992
Динамо без трофеїв і фактор Кадара. Головні підсумки битви Шахтар - Динамо
Динамо без трофеїв і фактор Кадара. Головні підсумки битви Шахтар - Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 19:12 2075 1
У білизні та з дитиною: дружина Шведа продемонструвала шикарну фігуру
У білизні та з дитиною: дружина Шведа продемонструвала шикарну фігуру Максим Буйдин
Вчора 19:01 1647
Гімнастка зламала обидві ноги під час приземлення (18+)
Гімнастка зламала обидві ноги під час приземлення (18+) Максим Буйдин
Вчора 18:52 1412
Ракицький відзначився голом у другому матчі поспіль за Зеніт
Ракицький відзначився голом у другому матчі поспіль за Зеніт Максим Буйдин
Вчора 16:43 1324
Голкіпер Миколаїва отримав струс мозку і перелом щелепи
Голкіпер Миколаїва отримав струс мозку і перелом щелепи Максим Буйдин
Вчора 16:27 1128
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:51 Теніс Стаховський програв на старті парного турніру в Тайвані 51
16:31 Навколо спорту Спеціалісти ВАДА прибули в Україну, щоб взяти аналізи в кандидатів у Президенти 167
16:26 Футбол Уткін звинуватив Федецького в брехні 741
16:13 Футбол Суперкомп'ютер передбачив переможця Ліги Чемпіонів 232
15:51 Футбол Тоттенгем - Манчестер Сіті: ставки букмекерів 545
15:39 Блог Футболіст отримав серйозну травму, вдарившись головою об стовп 550
15:33 Футбол Кравець: Нічого про Динамо не знаю 246
15:14 Футбол Наставника збірної Аргентини збив автомобіль 385
14:54 Футбол Марканич підтвердив, що не грав за збірну тероростів, але виступав у чемпіонаті ЛНР 989
14:30 Баскетбол Оклахома - Х'юстон: онлайн-трансляція матчу НБА 265
14:24 Блог Беленюк висміяв суперника Ломаченка перед боєм 625
14:16 Футбол Челсі - Вест Гем 2:0. Огляд матчу 395
14:03 Блог Манчестер Юнайтед - Барселона: прогноз матчу Ліги чемпіонів від Золотогорського 574
13:57 Футбол Марсело виглядав наче приїхав із села від бабусі - Кравець про матч з Реалом 532
13:55 Теніс Завацька розгромно програла у першому колі турніру в Лугано 252
13:32 Футбол Калинич: Я не хотів йти з Дніпра 806 1
13:09 Бокс Ломаченко вийде на бій проти Кролли в унікальному халаті 694
13:02 Блог Трішки в ногу, трішки в м'яч - Федецький відверто про бійку з Срною, перехід Ракицького до Росії та Євробачення 2231
12:53 Футбол Алієв звинуватив дружину у власній репутації 403
12:43 Футбол Трансляція Манчестер Юнайтед - Барселона: онлайн 10.04.2019 473
12:35 Футбол Трансляція Аякс - Ювентус: онлайн 10.04.2019 312
12:34 Футбол Федецький відмовився грати в Росії 637
12:14 Футбол Нам соромно - Федерація міні-футболу України звинуватила журналістів у фейку 1445
12:14 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 290408
12:12 Футзал Україна – Хорватія: анонс і прогноз матчу 398

Трішки в ногу, трішки в м'яч - Федецький відверто про бійку з Срною, перехід Ракицького до Росії та Євробачення

Сьогодні 13:02 Максим Буйдин 2231 0
Трішки в ногу, трішки в м'яч - Федецький відверто про бійку з Срною, перехід Ракицького до Росії та Євробачення

У черговому випуску програми Трендец Артем Федецький відверто розповів про пропозицію з Росії, перехід Ракицького в Зеніт, учасниць українського відбору на Євробачення та "кормільців".

До вашої уваги вогняне інтерв'ю Артема Федецького.

Нагадаємо, що Зінченко та Безус виявили, хто краще б'є штрафні.

Раніше головним гостем програми став голкіпер Шахтаря Олексій Шевченко.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Федецький, #Трендець
Коментарі ()