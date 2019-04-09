Артем підірвав мережу своїм інтерв'ю

2-мільйонний контракт від росйського клуба для Артема Федецького - брехня.

Про це заявив російський коментатор Васілій Уткін у своєму Twitter.

"Ха-ха. За політику не скажу, а за економіку - 2 млн євро Федецькому ніхто і ніколи б не запропонував ні в Росії, ні будь-де. Хлопець бреше", - напсав Уткін.

Також: Федецький відверто про бійку з Срною, перехід Ракицького до Росії та Євробачення

До обговорення долучився екс-футболіст Зеніта і збірної Росії Владіслав Радімов.

"Думаю, за 2 млн євро він би ноги розсунув. Згоден, Вась. Бреше точно". "Найцікавіше тут в тому, що справжнього біологічного чоловіка розсунуті ноги не роблять доступним. Як там влаштовано у Федецького, втім, я не знаю", - відповів Уткін.

Ха-ха. За политику не скажу, а за экономику - 2 млн € Федецкому никто и никогда бы не предложил ни в России, ни где-нибудь еще. Парень врет.) https://t.co/JY9XKEcQV7 — Василий Уткин (@radioutkin) 9 апреля 2019 г.

Нагадаємо, Марканич підтвердив, що не грав за збірну тероростів, але виступав у чемпіонаті ЛНР.

Джерело - Чемпіон.