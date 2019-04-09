Голкіпер збірної України з міні-футболу Святослав Марканич не знає як опинився в списках гравців збірної ЛНР.

Про це розповів сам гравець.

"З 14-го року я живу в Києві, але через сімейні обставини довелося на деякий час повернутися до Луганської області. Там мені надійшла пропозиція зіграти за збірну ЛНР в Абхазії. Я відразу ж категорично відмовив - у мене проукраїнська позиція, це всі знають. Я не те, що не грав, жодного тренування з цієї командою не провів.

Потім мене друг зі Львова набрав. Каже: "Бачив, ти є в списку цієї збірної?" Я був шокований, написав листа до ФФУ. Там підтвердили, що я правий - ні за яку збірну ЛНР не грав. Як і чому я опинився в цьому списку, мені незрозуміло ", - розповів Марканич.

Але футболіст все-таки виступав в чемпіонаті ЛНР. У 2015-2016 роках він грав за Гірник з Ровеньків, який знаходяться на непідконтрольній Україні території. Сам Марканич вже встиг пояснити свою участь в місцевому турнірі.

"Вже говорив - за сімейними обставин був удома, в Луганській області. Грав там для підтримки форми, для тонусу. Для мене це не чемпіонат ЛНР - чемпіонат двору, шостого під'їзду. Так я це називаю. Та й на всіх афішах ніхто такого не писав - чемпіонат Луганщини. Ніякого ЛНР. Грав десь сезон, матчів 12. Це ж не секрет - в інтернеті можна подивитися. Але ще раз - я там просто підтримував форму. У мене є тільки одна країна, одна збірна. Це Україна "- заявив голкіпер.

Федерація міні-футболу України вже встигла спростувати інформацію про те, що Марканич виступав за збірну ЛНР.

Джерело - sportarena.com.