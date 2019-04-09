Федецький відмовився грати в Росії

Захисник Карпат та екс-гравець збірної України Артем Федецький міг переїхати у чемпіонат Росії.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене був варіант перейти у чемпіонат Росії. З фінансової точки зору, дуже хороший. Але не все впирається у гроші. Це була якась одна з московських команд, мені не уточнили. Сказали суму, запропонували 2 мільйони євро.

Думали, що як тільки мені озвучили суму, то я розсуну ніжки, і - туди. Ні, хлопці, не на того нарвалися. Я - українець. Я люблю цю країну. Я поважаю свій народ", - сказав Федецький.