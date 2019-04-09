Тоттенгем - Манчестер Сіті: ставки букмекерів

Сьогодні, 9 квітня, Тоттенгем вдома зіграє проти Манчестер Сіті в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Актуально: Трансляція Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн 9.04.2019

Перевагу в цьому поєдинку букмекери віддають гостям. Так, Parimatch виставив на перемогу Манчестер Сіті коефіцієнт 1,89, успіх Тоттенгема оцінюється в 4,00, коефіцієнт на нічию - 3,85.

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Раніше повідомлялося, що Тоттенгем може придбати молодого півзахисника Фулгема.

Також лондонці зацікавлені у придбанні молодого таланта збірної Бельгії.

Джерело - Чемпіон.