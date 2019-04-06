Лівий півзахисник Райан Сессеньон, який виступає за Фулгем викликав інтерес Тоттенгема.

Про це повідомляє Daily Mail.

18-річний англієць - одна з головних цілей Тоттенгема на найближче літо.

Як стверджує джерело, Фулгем оцінює хавбека, здатного зіграти також лівого захисника, в 40 мільйонів фунтів. Нагадаємо, що Фулгем вже вилетів в Чемпіоншип.

У нинішньому сезоні АПЛ Райан взяв участь в 30 матчах, в яких забив 2 голи і зробив 6 результативних передач.

Нагадаємо, головний тренер Тоттенгема може очолити Мілан.

Також, Тоттенгем заробив рекордну суму в історії.

Джерело - ua-football.