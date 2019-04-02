Тоттенгем хоче купити гравця збірної Бельгії

Тоттенгем зацікавлений у послугах півзахисника Монако Юрі Тілеманса.
Про це повідомляє HITC.
Зараз 21-річний бельгієць виступає за Лестер на правах оренди. Керівництво лондонського клубу бачить у Тілемансі заміну для Муси Дембеле, який цієї зими перебрався до Китаю.
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Водночас, Лестер хоче викупити контракт Тілеманса у Монако за 40 млн фунтів.
У цьому сезоні бельгієць провів 7 матчів у чемпіонаті Англії, забив 1 м'яч і віддав 3 гольові передачі.
Нагадаємо, п'ять клубів претендують на гравця Шахтаря.
Джерело - Sport.ua.