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Трансляція Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн 9.04.2019

Сьогодні 13:05 346 0
Трансляція Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн 9.04.2019

Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Тоттенгем - Манчестер Сіті онлайн. Матч відбудеться 9.04. 2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Тоттенгем - Манчестер Сіті дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Тоттенгем - Манчестер Сіті: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1. 

  Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру Тоттенгем - Манчестер Сіті онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

  Також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Тоттенгем - Манчестер Сіті, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем може придбати молодого півзахисника Фулгема.

Також лондонці зацікавлені у придбанні молодого таланта збірної Бельгії.

Джерело - Чемпіон.

#Тоттенгем, #Манчестер Сіті, #Ліга чемпіонів
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