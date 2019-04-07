Визначилися усі учасники півфіналу Кубка України

Сьогодні, 7-го квітня, відбулися поєдинки чвертьфіналу Кубка України. За підсумками протистоянь до наступної стадії пройшли Шахтар, Інгулець, Дніпро-1 та Зоря.

Динамо, Карпати, Ворскла і Львів завершили свої виступи на стадії чвертьфіналу.

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться у понеділок, 8 квітня. Початок - 14.00.

Нагадаємо, Шахтар переміг Динамо в серії пенальті. Дніпро-1 переграло Ворсклу та вийшло до півфіналу Кубка України.

Також, Інгулець по пенальті здолав Карпати та вийшов до півфіналу Кубка України.

Раніше Зоря пробилася до півфіналу Кубка України.

Джерело - Чемпіон.