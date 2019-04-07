Колишній головний тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер може очолити одну з національних команд.
Про це повідомляє journalist.today.
"Можливо я очолю якусь збірну. Але це трапиться ще до початку Чемпіонату світу в Катарі ", - повідомив Венгер.
Нагадаємо, що Венгер раніше працював в Арсеналі.
Під його керівництвом лондонський клуб тричі ставав чемпіоном Англії, а також по сім разів вигравав Кубок і Суперкубок Англії.
Французькому фахівцеві була запропонована посада керівника технічного розвитку ФІФА.
Також була інформація, що Венгер може стати тренером ПСЖ, проте президент паризького клубу спростував чутки про переговори з фахівцем.
Відзначимо, Венгер покинув Арсенал влітку 2018-го року. Французький фахівець очолював лондонський клуб з 1996 по 2018 рік.
Джерело - journalist.today.