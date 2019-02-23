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Президент ПСЖ: У нас хороші відносини з Венгером. Але ми не плануємо запрошувати його

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Президент ПСЖ: У нас хороші відносини з Венгером. Але ми не плануємо запрошувати його

Президент ПСЖ втомився від відповідей на питання, що екс-головний тренер Арсеналу Арсен Венгер може стати спортивним директором паризького клубу.

Про це він розповів у своєму інтерв'ю для Get Football News France.

"У мене дуже хороші стосунки з Арсеном. Я поруч з ним і знаю його давно. Він чудовий менеджер і тренер. У нього дуже повне і вишукане знання футболу. Але у нас є спортивний директор Антеро Енріке, в якого я дуже вірю. Я постійно чую в медіа, що Арсен займе цю посаду. Але Антеро працює дуже добре. Він залишається в ПСЖ. Ми не плануємо запрошувати Арсена Венгера", - сказав Нассер Аль-Хелайфі.

Нагадаємо, Неймар і Мбаппе залишаться в ПСЖ.

Раніше повідомлялося, Венгер провів таємну зустріч з президентом ПСЖ.

Джерело - Get Football News France.

#Венгер, #ПСЖ, #футбол, #Нассер
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