Легендарний тренер Арсенала отримає посаду в ФІФА

Венгер ще не дав своєї згоди

Легендарний французький тренер Арсен Венгер може опинитися в структурі ФІФА.

Про це повідомляє Le Parisien.

Венгер отримав цікаву пропозицію щодо нової роботи – посада керівника технічного розвитку ФІФА. У Цюрих для переговорів з 69-річним фахівцем прибули спеціальний консультант та президент організації Джанні Інфантіно.

Екс-наставник Арсенала поки що не дав згоду, але джерело запевняє, що він значно ближчий до цієї посади, ніж до роботи спортивного директора ПСЖ Президент ПСЖ дав вичерпну відповідь щодо ймовірного працевлаштування Венгера в паризькому клубі чи повернення на тренерську лаву. Якщо Венгер прийме пропозицію ФІФА, то він буде відповідальним за технологічні нововведення, зміни в правилах гри та арбітражу.

Нагадаємо, Арсен Венгер протягом 22 років очолював Арсенал, а з кінця минулого сезону не займається тренерською діяльністю.

Раніше повідомлялося, Венгер провів таємну зустріч з президентом ПСЖ.

Також, Венгер отримав нагороду Laureus World Sports

Джерело - Чемпіон.