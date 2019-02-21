Венгер провів таємну зустріч з президентом ПСЖ

Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі провів таємну зустріч з колишнім головним тренером лондонського Арсенала Арсеном Венгером.

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, зустріч відбулася у Досі. Аль-Хелаїфі прийняв французького фахівця в своєму особистому боксі під час тенісного турніру.

Деталі розмови між сторонами наразі невідомі, проте зустріч породила чутки, що Аль-Хелаїфі готовий внести зміни до тренерського штабу ПСЖ. Відзначається, що нинішній наставник команди Томас Тухель має все більш напружені відносини зі спортивним директором клубу Антеро Енріке. Хоча раніше також лунали чутки, що Венгер може стати спортивним директором ПСЖ.

Наразі ПСЖ лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Франції, а в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обіграв на виїзді Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0.

Нагадаємо, Венгер отримав нагороду Laureus World Sports. Також,УЄФА може дискваліфікувати гравця ПСЖ з Ліги чемпіонів.

Джерело - football24.