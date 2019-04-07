Шахтар - Динамо: стартові склади команд

Команди визначилися зі складами

У 1/4 фіналу Кубка України з футболу відбудеться матч між двома грандами українського футболу донецьким Шахтарем і київським Динамо.

Тренери визначилися зі складами на гру.

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Кубок України

1/4 фіналу

7 квітня

Шахтар — Динамо

Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Патрік, Степаненко, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Шепелєв, Шапаренко, Гармаш, Сідклей, Циганков, Вербич.

Нагадаємо, команди визначилися із формою. Також читайте про історію протистоянь Динамо та Шахтаря за Хацкевича та Фонсеки.

Джерело - Чемпіон.