Команди вийдуть в традиційних кольорах

Сьогодні, 7 квітня, у матчі 1/4 фіналу Кубка України київське Динамо зіграє в Харкові з донецьким Шахтарем.

Вранці в день матчу відбулася традиційна передматчева нарада, на якій було затверджено, в якій формі команди проведуть цю зустріч, повідомляє офіційний сайт киян.

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Футболісти Динамо вийдуть на поле в комбінованій формі — білих футболках, синіх шортах і білих гетрах. Шахтар проведе матч у своїх традиційних, чорно-помаранчевих кольорах.

Нагадаємо, анонс і прогноз сьогоднішнього матчу читайте на сайті. Також дізнавайтесь де дивитися матч.

Джерело - Чемпіон.