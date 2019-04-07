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Шахтар - Динамо: попередні протистояння Фонсеки та Хацкевича

Сьогодні 12:55 Максим Буйдин 374 0
Шахтар - Динамо: попередні протистояння Фонсеки та Хацкевича

Вже сьогодні, 7-го квітня, Шахтар зустрінеться з Динамо в чвертьфіналу Кубку України.

Між головними тренерами цих команд вже виникло певне змагання, яке розпочалася ще у 2017-му році, з приходом Хацкевича на пост головного тренера Динамо.

До цього Паулу Фонсека зробив золотий дубль вигравши боротьбу за чемпіонат та Кубок у Сергія Реброва.

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Перше протистояння між цими тренерами відбулося влітку 2017-го в матчі за Суперкубок України. Досить очікувано Шахтар переміг з рахунком 2:0. На той момент гірники мали зіграний склад, а також стабільну гру, в той час як Хацкевич лише розпочав свою роботу з Динамо.

Вже через тиждень у Харкові відбувся реванш у рамках 2-го туру чемпіонату України. Усі очікували легку перемогу Шахтаря, однак сенсаційно Динамо виграло з рахунком 0:1.

Ще за три місяці команди зіграли у другому турі першого кола чемпіонату на НСК Олімпійському. Усі чекали запеклої баталії, однак команди не змогли забити жодного голу в матчі.

Наступний матч між цими командами відбувся у Харкові. І знову у Прем'єр-лізі перемогу здобули підопічні Олександра Хацкевича і знову 1:0.

Далі команди зустрілися у вирішальному матчі Кубку України. Після серії вдалих матчів від Динамо усі очікували запеклої боротьби за трофей, однак Шахтар без проблем здолав киян з рахунком 2:0.

Останнім українським класіко сезону 2017/18 став матч заключного туру чемпіонату України, який вже нічого не вирішував, адже Шахтар гарантував собі чемпіонство у попередньому матчі. Через фінал Ліги Чемпіонів командам довелося грати на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Турнірного значення цей матч не мав, тому команди грали тільки на перемогу. Чергову звитягу в чемпіонаті здобули кияни в напруженій боротьбі - 2:1.

У першому сезоні Фонсека та Хацкевич одержали по 2 перемоги в очних зустрічах та один матч завершився в нічию. Нічия в очних зустрічах не скасовує трофеїв, які здобули "гірники" протягом року.

Актуально: Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція.

Новий знову розпочався з поєдинку за Суперкубок України. На цей раз Динамо не виглядало явним аутсайдером, експерти давали командам приблизно однакові шанси на перемогу. Динамо здобуло перемогу з мінімальним рахунком, завдяки помилці П'ятова на початку матчу.

3 серпня Динамо знову виграло з мінімальним рахунком 1:0.

В останньому Класіко, яке відбулося 3 листопада 2018 року перемогу здобув Шахтар з рахунком 2:1. Цікаво, що голом і асистом у тому матчі відзначився екс-нападник киян, а нині гірник Жуніор Мораес.

Зараз Хацкевич випереджає Фонсеку в очних протистояннях з рахунком 6:4, що додає інтересу до перегляду матчу Динамо - Шахтар.

 

З анонсом поєдинку Шахтар - Динамо, що відбудеться 7 квітня ви можете ознайомитися на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Динамо, #Шахтар
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