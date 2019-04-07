Вже сьогодні, 7-го квітня, Шахтар зустрінеться з Динамо в чвертьфіналу Кубку України.
Між головними тренерами цих команд вже виникло певне змагання, яке розпочалася ще у 2017-му році, з приходом Хацкевича на пост головного тренера Динамо.
До цього Паулу Фонсека зробив золотий дубль вигравши боротьбу за чемпіонат та Кубок у Сергія Реброва.
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Перше протистояння між цими тренерами відбулося влітку 2017-го в матчі за Суперкубок України. Досить очікувано Шахтар переміг з рахунком 2:0. На той момент гірники мали зіграний склад, а також стабільну гру, в той час як Хацкевич лише розпочав свою роботу з Динамо.
Вже через тиждень у Харкові відбувся реванш у рамках 2-го туру чемпіонату України. Усі очікували легку перемогу Шахтаря, однак сенсаційно Динамо виграло з рахунком 0:1.
Ще за три місяці команди зіграли у другому турі першого кола чемпіонату на НСК Олімпійському. Усі чекали запеклої баталії, однак команди не змогли забити жодного голу в матчі.
Наступний матч між цими командами відбувся у Харкові. І знову у Прем'єр-лізі перемогу здобули підопічні Олександра Хацкевича і знову 1:0.
Далі команди зустрілися у вирішальному матчі Кубку України. Після серії вдалих матчів від Динамо усі очікували запеклої боротьби за трофей, однак Шахтар без проблем здолав киян з рахунком 2:0.
Останнім українським класіко сезону 2017/18 став матч заключного туру чемпіонату України, який вже нічого не вирішував, адже Шахтар гарантував собі чемпіонство у попередньому матчі. Через фінал Ліги Чемпіонів командам довелося грати на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Турнірного значення цей матч не мав, тому команди грали тільки на перемогу. Чергову звитягу в чемпіонаті здобули кияни в напруженій боротьбі - 2:1.
У першому сезоні Фонсека та Хацкевич одержали по 2 перемоги в очних зустрічах та один матч завершився в нічию. Нічия в очних зустрічах не скасовує трофеїв, які здобули "гірники" протягом року.
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Новий знову розпочався з поєдинку за Суперкубок України. На цей раз Динамо не виглядало явним аутсайдером, експерти давали командам приблизно однакові шанси на перемогу. Динамо здобуло перемогу з мінімальним рахунком, завдяки помилці П'ятова на початку матчу.
3 серпня Динамо знову виграло з мінімальним рахунком 1:0.
В останньому Класіко, яке відбулося 3 листопада 2018 року перемогу здобув Шахтар з рахунком 2:1. Цікаво, що голом і асистом у тому матчі відзначився екс-нападник киян, а нині гірник Жуніор Мораес.
Зараз Хацкевич випереджає Фонсеку в очних протистояннях з рахунком 6:4, що додає інтересу до перегляду матчу Динамо - Шахтар.
З анонсом поєдинку Шахтар - Динамо, що відбудеться 7 квітня ви можете ознайомитися на Чемпіоні.
Джерело - Чемпіон.
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