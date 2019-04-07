Шахтар — Динамо: букмекери визначили фаворита

У класичному Динамо — аутсайдер

7 квітня в 1/4 фіналу Кубка України з футболу донецький Шахтар зустрінеться з Динамо.

Букмекери визначилися з фаворитами на кубкове протистояння. Так букмекерська контора Фаворит розцінює шанси на перемогу гірників з коефіцієнтом 1.8. Перемогу ж динамівців оцінюють з коефіцієнтом 4.2. На нічию в основний час дають коефіцієнт 3.9.

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Прохід Шахтаря у наступний раунд оцінюють з коефіцієнтом 1.45, а Динамо - 2.79.

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Матч Шахтар — Динамо відбудеться 7 квітня о 17:00.

Нагадаємо, історія протистоянь Шахтар - Динамо за Фонсеки та Хацкевича.

Джерело - Чемпіон.