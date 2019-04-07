Кубок України на Чемпіоні

Сьогодні, 7 квітня, у 1/4 фіналу Кубка України з футболу донецький Шахтар зустрічатиметься з київським Динамо.

Поєдинок розпочнеться о 17:00.

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Матч у прямому ефірі покаже телеканал Футбол 1.

Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Також матч можна переглянути на онлайн-ресурсі Oll.TV. Трансляція платна!

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Нагадаємо, Блохін і Бєланов проведуть жеребкування Кубка України.

Джерело - Чемпіон.