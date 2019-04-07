Власник Краснодара пояснив, чому розірвали контракт з Мамаєвим

Власник російського футбольного клубу Краснодар Сергій Галицький сподівається на те, що півзахисник клубу Павло Мамаєв порозумнішав.
Про ситуацію з його контрактом розповів:
"Чому я вирішив розірвати контракт з Мамаєвим? Я не буду це коментувати, тому що нікому, напевно, опинитися у в'язниці я б не побажав. Це за винятком тих людей, які вчинили якісь важкі речі. Там вбивство або щось таке. Це не найприємніше проведення часу для людини. Напевно, щось в житті він робив так, що це туди його привело. Думаю, це для нього важкий урок і він вже зрозумів, що це все важко", - заявив Галицький.
Нагадаємо, Кокорін і Мамаєв залишилися за ґратами до вересня. Суд продовжив строк тримання під вартою за інцидент з побиттям водія ведучої першого каналу та чиновників.
Джерело - sports.ru.