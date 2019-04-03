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Скандальних російських футболістів хочуть залишити за ґратами ще на півроку

Сьогодні 19:06 669 0
Прокуратура оголосила клопотання
Скандальних російських футболістів хочуть залишити за ґратами ще на півроку

Слідство попросило продовжити арешт футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва ще на півроку.

Про це повідомив РІА Новини.

Водночас захист просить відпустити спортсменів з СІЗО під домашній арешт або підписку про невиїзд. Нинішній термін арешту закінчується 8 квітня.

Кокорін переніс операцію на коліні в березні минулого року. При цьому в СІЗО під час фізіотерапії він отримав два опіки, але не відчув відразу, оскільки за словами його адвоката Андрія Ромашева "нога, де травмовано коліно, вже втратила чутливість". Один з опіків, за його словами, почав гноїтися, а загальний стан здоров'я - погіршуватися.

Мамаєв, Кокорін, його молодший брат Кирило і гравець аматорської ліги Олександр Протасовицький 8 жовтня минулого року стали учасниками двох конфліктів в центрі Москви. Перший стався, коли кілька чоловіків напали на водія журналістки Першого каналу Віталія Соловчука, побили його, а також пошкодили машину. Пізніше компанія перемістилася в кафе, де побила главу департаменту Мінпромторгу Дениса Пака.

 

Джерело - РІА.

#Кокорін, #Мамаєв, #суд
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