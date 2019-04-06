Сьогодні, 6-го квітня, відбулися матчі 28 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
28 тур
6 квітня
Байєр - РБ Лейпциг 2:4 (2:1)
Голи: 1:0 - 11 Хаверц(П), 1:1 - 17 Забітцер, 2:1 - 23 Хаверц, 2:2 - 64 Вернер, 2:3 - 71 Форсберг(П), 2:4 - 83 Кунья
Штутгарт - Нюрнберг 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Перейра, 1:1 - 75 Кабак
Герта - Фортуна 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 35 Раман, 1:1 - 41 Груич, 1:2 - 61 Раман
Вольфсбург - Ганновер 96 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 30 Вейдандт, 1:1 - 31 Штеффен, 2:1 - 71 Штеффен, 3:1 - 78 Руссільон
Шальке 04 - Айнтрахт 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Ребич, 1:1 - 21 Сердар, 1:2 - Йович 90+9
Джерело - Чемпіон.