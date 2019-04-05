Мій профіль
Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА
Вчора 14:09 1609
Хто стане чемпіоном? Динамо чи Шахтар: прогноз експертів Parimatch
Сьогодні 12:20 652
New Run підготував крутий сезон марафонів та напівмарафонів
Сьогодні 09:01 214
Легендарний російський тенісист закликав співвітчизників не "лізти" в Україну
Сьогодні 07:26 3632
Донбас — Дніпро: онлайн-трансляція другого фінального матчу УХЛ
Вчора 18:20 1261 1
Результати та відеоогляд матчів 23 туру УПЛ від 3 квітня
Вчора 13:46 1187
Порошенко погодився провести дебати на НСК Олімпійський
Вчора 10:21 1021
Мак-Грегор оголосив про повернення в ММА
Вчора 10:11 1245
Юний український сноубордист став чемпіоном світу
Вчора 08:32 1185
Керівництво НСК Олімпійський виступило з офіційною позицією щодо дебатів
03.04.2019 20:58 2814
Навколо спорту
Блоги
Хто стане чемпіоном? Динамо чи Шахтар: прогноз експертів Parimatch
Хто стане чемпіоном? Динамо чи Шахтар: прогноз експертів Parimatch Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:20 652
Світоліна налетіла на бойфренда та залилася заразливим сміхом
Світоліна налетіла на бойфренда та залилася заразливим сміхом Максим Буйдин
Сьогодні 09:51 983
Як ультрас Шахтаря ставляться до переходу Ракицького в Зеніт
Як ультрас Шахтаря ставляться до переходу Ракицького в Зеніт Максим Буйдин
Сьогодні 09:29 1181
New Run підготував крутий сезон марафонів та напівмарафонів
New Run підготував крутий сезон марафонів та напівмарафонів Максим Буйдин
Сьогодні 09:01 214
Безус про зарплатню в Бельгії та обіср**і штани - ОТДУШИВДУШУ
Безус про зарплатню в Бельгії та обіср**і штани - ОТДУШИВДУШУ Максим Буйдин
Сьогодні 08:10 410
Наречена Роналду знялася у фотосесії для відомого глянцю
Наречена Роналду знялася у фотосесії для відомого глянцю Максим Буйдин
Сьогодні 06:48 1496
Юний гравець Галатасарая показав, що таке справжній фейр-плей
Юний гравець Галатасарая показав, що таке справжній фейр-плей Максим Буйдин
Вчора 20:06 1217
Конструктив по Мораесу, Коноплянка в збірній - ТаТоТаке
Конструктив по Мораесу, Коноплянка в збірній - ТаТоТаке Максим Буйдин
Вчора 19:04 981
День разом із чемпіоном. Як Усик вимотує себе перед дебютом у супертяжах
День разом із чемпіоном. Як Усик вимотує себе перед дебютом у супертяжах Максим Буйдин
Вчора 18:18 504
Божевільний данк Бізлі через гравця Сперс - момент дня в НБА
Божевільний данк Бізлі через гравця Сперс - момент дня в НБА Максим Буйдин
Вчора 16:12 471
Вагомий внесок у перемогу. Відео моментів Леня в матчі проти Філадельфії
Вагомий внесок у перемогу. Відео моментів Леня в матчі проти Філадельфії Максим Буйдин
Вчора 15:05 351
Півзахисник Динамо взяв участь у дитячому турнірі
Півзахисник Динамо взяв участь у дитячому турнірі Максим Буйдин
Вчора 14:00 734
Про Зозулю, Роналду та збірну Іспанії - Фран Соль завітав до Зе Інтерв'юєр
Про Зозулю, Роналду та збірну Іспанії - Фран Соль завітав до Зе Інтерв'юєр Максим Буйдин
Вчора 13:40 671
Мілевський не схвалить: Матвієнко показав, як правильно розслаблятися після тренувань
Мілевський не схвалить: Матвієнко показав, як правильно розслаблятися після тренувань Максим Буйдин
03.04.2019 20:43 1361
Лунін видає топ-сейви на тренуваннях Леганеса
Лунін видає топ-сейви на тренуваннях Леганеса Максим Буйдин
03.04.2019 19:32 1572
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:05 Бокс Український боксер збирається показати красивий бокс 20 квітня 85
12:55 Футбол Віце-президент Динамо пояснив, чому клуб відпустив Буено і Че-Че 590
12:29 Футбол Основний півзахисник Динамо може пропустити матч із Шахтарем 1090
12:20 Блог Хто стане чемпіоном? Динамо чи Шахтар: прогноз експертів Parimatch 652
12:05 Бокс Берінчик не вірить у свою перемогу нокаутом над японським боксером 531
11:49 Футбол Екс-гравець Динамо: Перехід у Сан-Паулу - крок уперед 641
11:35 Навколо спорту Порошенко пройшов медобстеження на НСК Олімпійський 272
11:10 Футбол Стамбульський гранд цікавиться основним захисником Динамо 1084
10:45 Футбол Барселона готова залишитися без Мессі 779
10:23 Бокс Український боксер назвав електорат Зеленського розумово відсталими 3135 2
10:05 Футбол Реал спробує втримати у клубі одного з лідерів 519
09:51 Блог Світоліна налетіла на бойфренда та залилася заразливим сміхом 983
09:29 Блог Як ультрас Шахтаря ставляться до переходу Ракицького в Зеніт 1181
09:15 Баскетбол Філадельфія поступилася Мілвокі, Голден Стейт обіграв Лейкерс. Результати матчів НБА 255
09:01 Блог New Run підготував крутий сезон марафонів та напівмарафонів 214
08:51 Футбол Головний тренер збірної Англії отримав орден Британської імперії 381
08:29 Футбол Трансляція Генк - Гент: онлайн 6.04.2019 305
08:20 Футбол Трансляція Шахтар - Динамо: онлайн 7.04.2019 416
08:10 Блог Безус про зарплатню в Бельгії та обіср**і штани - ОТДУШИВДУШУ 410
07:26 Теніс Легендарний російський тенісист закликав співвітчизників не "лізти" в Україну 3632
06:48 Блог Наречена Роналду знялася у фотосесії для відомого глянцю 1496
4 Квітня 2019
23:44 Футбол Блохін і Бєланов проведуть жеребкування Кубка України 1081
23:23 Бокс Промоутер Усика спростував інформацію про зміну транслятора боїв 1090
23:07 Інше У Тернополі побудують Палац спорту 866
22:42 Футбол Павелка викликали в швейцарську прокуратуру як обвинуваченого 1287

Хто стане чемпіоном? Динамо чи Шахтар: прогноз експертів Parimatch

Сьогодні 12:20 Андрій Твердохліб 652 0
Фахівці оперують цифрами
Хто стане чемпіоном? Динамо чи Шахтар: прогноз експертів Parimatch

2 квітня, в Україні стартував другий етап Української Прем’єр-ліги. Як і минулого сезону команди були поділені на дві шістки, одній доведеться боротися за призові місця і путівки у єврокубки, тоді як іншим командам залишиться лише битва за виживання у дивізіоні.

Напередодні цих ігор експерти Parimatch запропонували свій прогноз на те, як саме може завершитися чемпіонат для команд першої шістки.

Основне протистояння, як завжди, пройде між Динамо і Шахтарем.

Кияни, нагадаємо, вигравали чемпіонат України 15 разів, тоді як у гірників 11 трофеїв. Щоправда, поступово вони наздоганяють динамівців. І зараз у них 68% на перемогу і у цьому сезоні. Зараз команди розділяють сім очок, також Динамо і Шахтар очікують дві очні дуелі, так що у киян є шанс відіграти у свого головного суперника шість очок. Звісно, залишиться сподіватися, що гірняки ще десь оступляться, ну і не губити залікові бали самим. Поки що завдання виглядає доволі важким, хоча і нездійсненним його назвати теж не можна.

Варто також додати, що переможець отримає не тільки золоті медалі чемпіонату України, але і місце у груповому етапі Ліги чемпіонів, разом з гарантованим бонусом від УЄФА - €15 млн. Так, туди можна пробитися і через кваліфікацію, попередньо зайнявши друге місце у Прем’єр-лізі. Ось тільки минулого року "Динамо" це зробити не вдалося.

Доволі не очікувано для багатьох головним претендентом на бронзові нагороди стала Олександрія. Найближчого переслідувача, Зорю, підопічні Володимира Шарана випереджають на дев’ять очок, за що отримали від аналітиків Parimatch 65% на те, що їм вдасться фінішувати третіми. Це також дає можливість зіграти у груповому раунді, тільки вже Ліги Європи. Бонус від УЄФА скромніший - €2,62 млн.

Але не так вже і погано для команди, чий склад портал transfermarkt оцінює у €12,13 млн...

Джерело - Parimatch.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Динамо, #Шахтар, #УПЛ
Коментарі ()