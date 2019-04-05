Фахівці оперують цифрами

2 квітня, в Україні стартував другий етап Української Прем’єр-ліги. Як і минулого сезону команди були поділені на дві шістки, одній доведеться боротися за призові місця і путівки у єврокубки, тоді як іншим командам залишиться лише битва за виживання у дивізіоні.

Напередодні цих ігор експерти Parimatch запропонували свій прогноз на те, як саме може завершитися чемпіонат для команд першої шістки.

Основне протистояння, як завжди, пройде між Динамо і Шахтарем.

Кияни, нагадаємо, вигравали чемпіонат України 15 разів, тоді як у гірників 11 трофеїв. Щоправда, поступово вони наздоганяють динамівців. І зараз у них 68% на перемогу і у цьому сезоні. Зараз команди розділяють сім очок, також Динамо і Шахтар очікують дві очні дуелі, так що у киян є шанс відіграти у свого головного суперника шість очок. Звісно, залишиться сподіватися, що гірняки ще десь оступляться, ну і не губити залікові бали самим. Поки що завдання виглядає доволі важким, хоча і нездійсненним його назвати теж не можна.

Варто також додати, що переможець отримає не тільки золоті медалі чемпіонату України, але і місце у груповому етапі Ліги чемпіонів, разом з гарантованим бонусом від УЄФА - €15 млн. Так, туди можна пробитися і через кваліфікацію, попередньо зайнявши друге місце у Прем’єр-лізі. Ось тільки минулого року "Динамо" це зробити не вдалося.

Доволі не очікувано для багатьох головним претендентом на бронзові нагороди стала Олександрія. Найближчого переслідувача, Зорю, підопічні Володимира Шарана випереджають на дев’ять очок, за що отримали від аналітиків Parimatch 65% на те, що їм вдасться фінішувати третіми. Це також дає можливість зіграти у груповому раунді, тільки вже Ліги Європи. Бонус від УЄФА скромніший - €2,62 млн.

Але не так вже і погано для команди, чий склад портал transfermarkt оцінює у €12,13 млн...

Джерело - Parimatch.

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