Український боксер назвав електорат Зеленського розумово відсталими

Чинному президенту України Петрові Порошенку має бути соромно за таке відставання від кандидата в президенти коміка Володимира Зеленського у першому турі президентських виборів.

Таку думку висловив український боксер першої напівсередньої ваги Іван Редкач.

"Напевно, дуже прикро бути 5 років президентом після повалення зека-дов****ба, з підтримкою 55% населення, урядів США і ЄС і про***ти (програти - прим.) пацану з ТВ-шоу для розумово відсталих.

Напевно, треба було робити щось дуже не так.

У цьому плані, демократія - оху**на (відмінна - прим.) річ", - написав Редкач в фейсбуці.