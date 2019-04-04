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Павелка викликали в швейцарську прокуратуру як обвинуваченого

Сьогодні 22:42 40 0
Павелка викликали в швейцарську прокуратуру як обвинуваченого

Прокуратура швейцарського міста Поррентрюї викликала президента Федерації футболу України Андрія Павелка у справі про погрози на адресу журналіста Арно Беда.

Про це повідомляє dynamomania.

"Пане Павелко, в рамках відкритого проти Вас кримінального провадження за фактом погроз і спроб залякування просимо Вас як обвинуваченого з’явитись 4 квітня до прокуратури Поррентрюї", - йдеться у повістці.

Нагадаємо, НАБУ закрило справу проти Павелка.

Раніше повідомлялося, що Блохін висловився про обрання Павелка у виконком УЄФА.

Нещодавно Павелко подякував Суркісу.

Джерело - dynamomania.

#Павелко, #ФФУ
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