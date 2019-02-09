Блохін про обрання Павелка у виконком УЄФА: Знову Блохін фартовий

Президент ФФУ Адрій Павлко увійшов до виконкому УЄФА завдяки фарту Блохіна.

Про це розповів сам екс-тренер збірної України.

"Знову Блохін фартовий ... Я знаю. Я був спокійний, а всі хвилювалися. Президент потім прийшов - нам ньому лиця не було", - сказав Блохін для Football NEWS.

Крім Блохіна Андрія Павелко на виконкомі УЄФА підтримували Сергій Бубка, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що Павелко подякував Суркіса за підтримку.

Раніше НАЗК визнала Павелка винним у скоєнні корупційних правопорушень.

Джерело - Football NEWS.