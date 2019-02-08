Павелко: Хочу подякувати Григорію Суркісу

Для України багато хорошого зроблено за часів представництва Григорія Суркіса в УЄФА.

Про це сказав президент ФФУ Андрій Павелко.

"В УЄФА стільки років був представник від України. За цей час було зроблено багато хорошого для країни.

Тому я хочу подякувати Григорію Суркісу", - сказав Павелко.