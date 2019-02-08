Павелко: Хочу подякувати Григорію Суркісу

Для України багато хорошого зроблено за часів представництва Григорія Суркіса в УЄФА.
Про це сказав президент ФФУ Андрій Павелко.
"В УЄФА стільки років був представник від України. За цей час було зроблено багато хорошого для країни.
Тому я хочу подякувати Григорію Суркісу", - сказав Павелко.
Нагадаємо, Павелко обраний членом Виконкому УЄФА, в той час як Григорій Суркіс покинув посаду віце-президента організації.
Раніше, Павелко розповів коли в Україні почне використовуватися VAR. Також, Бєланову знайдуть посаду в ФФУ.
Джерело - ТРК Футбол.