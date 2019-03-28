НАБУ закрило справу проти Павелка

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення глави Федерації футболу України, депутата Верховної Ради від фракції Блок Петра Порошенка Андрія Павелка.

Про це повідомляє ресурс Українські Новини, опираючись на джерело в НАБУ.

"Справу про незаконне збагачення закрили", - сказано в повідомленні.

Справа Павелка потрапила до низки тих, які підпали під амністію через скасування Конституційним судом України кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Справу змушені були закрити, беручи до уваги рішення Конституційного суду, який скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Справа розслідувалася з червня 2018-го року по частині 3 статті 368-2 Кримінального кодексу.

Відновити її після закриття буде неможливо – це суперечить законам. Однак Павелко все ще не може відчувати себе повністю у безпеці, адже НАБУ продовжує розслідування за фактом можливого декларування Андрієм Павелком неправдивої інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що Блохін висловився про обрання Павелка у виконком УЄФА.

Раніше Павелко подякував Суркісу.

Джерело - ukranews.com.