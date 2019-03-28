НАБУ закрило справу проти Павелка

Мій профіль
Косовський очолив Ворсклу
Сьогодні 17:08 1922
У ДТП загинув титулований український кікбоксер
Сьогодні 15:23 896
ФФУ виступила з офіційною заявою щодо справи Мораеса
Сьогодні 10:20 1907 1
Усик відмовився від титулу WBA
Сьогодні 08:18 1756
Збірна України виграла історичний Кубок Націй
Сьогодні 06:46 2741
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України
Вчора 20:11 3640 3
Чоловіча збірна України збільшила квоту на наступний сезон Кубка світу
Вчора 19:06 1361
Сачко подав у відставку з поста головного тренера Ворскли
Вчора 09:48 1479
Морозюк: Не хочу повертатися в Україну
Вчора 08:40 4297
Неймовірний камбек Данії та розгром Ліхтенштейна від Італії. Огляди матчів відбору до Євро-2020
Вчора 08:10 2944
Навколо спорту
Блоги
Мессі показав кросівки у стилі Гри престолів
Мессі показав кросівки у стилі Гри престолів Максим Буйдин
Вчора 15:05 1827
У Мережу "злили" фото нової форми Ювентуса на сезон 2019/20
У Мережу "злили" фото нової форми Ювентуса на сезон 2019/20 Максим Буйдин
Вчора 14:57 1332
Автогол Родрігеса, який приніс Україні перемогу над Люксембургом
Автогол Родрігеса, який приніс Україні перемогу над Люксембургом Максим Буйдин
26.03.2019 17:28 1727
Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень
Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень Максим Буйдин
26.03.2019 16:19 1965
Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі
Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі Максим Буйдин
26.03.2019 15:31 410
Хто не скаче, той москаль - українські ультрас запалили у матчі з Люксембургом
Хто не скаче, той москаль - українські ультрас запалили у матчі з Люксембургом Максим Буйдин
26.03.2019 12:05 2004
Про лесбіянок, секс та флірт з тренером - 15 тупих запитань футболісці
Про лесбіянок, секс та флірт з тренером - 15 тупих запитань футболісці Valeriy Ruchka
26.03.2019 07:30 983
Ексклюзив від Мальдіні, Мораес у збірній - у програмі ПРОФУТБОЛ
Ексклюзив від Мальдіні, Мораес у збірній - у програмі ПРОФУТБОЛ Максим Буйдин
25.03.2019 18:02 515
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
25.03.2019 15:43 4078
Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка
Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка Максим Буйдин
25.03.2019 14:25 1067
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:53 Футбол Тоттенгем провів перше тренування на новому стадіоні 174
20:34 Футбол Буено не хоче повертатися до Бразилії 401
20:17 Футбол УЄФА покарав Шахтар за расиські вигуки уболівальників 256
20:01 Баскетбол Філадельфія - Бруклін: онлайн-трансляція матчу НБА 249
19:48 Бокс Гвоздик: Атлас ризикував, коли почав працювати зі мною 295
19:26 Легка атлетика IAAF надала нейтральний статус п'ятьом російським спортсменам 298
19:13 Футбол Манчестер Юнайтед не може домовитися з Де Хеа 374
18:55 Футбол Ювентус продовжив котракт з Ругані 229
18:36 Бокс Усик збереже чемпіонський пояс WBC 820
18:35 Бокс Трансляція Гвоздик - Нгумбу: дивитися онлайн 31.03.2019 341
18:16 Футбол НАБУ закрило справу проти Павелка 307
17:53 Футбол Визначився найкращий гравець місяця УПЛ 361
17:27 Футбол Екс-зірка Реала похвалив українських гравців Ла-Ліги 917
17:19 Блог Дружина Чічаріто зняла весь одяг вище пояса. щоб показати свою вагітність 923
17:08 Футбол Косовський очолив Ворсклу 1922
16:48 Футбол Олімпік підписав досвідченого півзахисника 510
16:31 Футбол Форварда Тоттенгема нагородили Орденом Британської імперії 528
16:14 Баскетбол Детройт - Орландо: онлайн-трансляція матчу НБА 377
15:55 Футбол Грізманн готовий перейти в Барселону 719
15:39 Футбол Зідан отримає кругленьку суму на трансфери 610
15:23 ММА У ДТП загинув титулований український кікбоксер 896
15:11 Блог Голкіпер Манчестер Сіті похизувався авто за півмільйона євро 1554
14:54 Санний спорт Чотирьох росіян позбавили олімпійських медалей 1113
14:32 Футбол Сульшер: Я завжди мріяв тренувати Манчестер Юнайтед 596
14:09 Футбол Ла-Ліга запустила сервіс з безкоштовними спортивними трансляціями 723

НАБУ закрило справу проти Павелка

Сьогодні 18:16 307 0
НАБУ закрило справу проти Павелка

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення глави Федерації футболу України, депутата Верховної Ради від фракції Блок Петра Порошенка Андрія Павелка.

Про це повідомляє ресурс Українські Новини, опираючись на джерело в НАБУ.

"Справу про незаконне збагачення закрили", - сказано в повідомленні.

Справа Павелка потрапила до низки тих, які підпали під амністію через скасування Конституційним судом України кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Справу змушені були закрити, беручи до уваги рішення Конституційного суду, який скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Справа розслідувалася з червня 2018-го року по частині 3 статті 368-2 Кримінального кодексу.

Відновити її після закриття буде неможливо – це суперечить законам. Однак Павелко все ще не може відчувати себе повністю у безпеці, адже НАБУ продовжує розслідування за фактом можливого декларування Андрієм Павелком неправдивої інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що Блохін висловився про обрання Павелка у виконком УЄФА.

Раніше Павелко подякував Суркісу.

Джерело - ukranews.com.

#Павелко, #НАБУ, #Порошенко
Коментарі ()