Якщо Навас покине клуб Зідан готовий повернути Луніна

Наставник Реала Зінедін Зідан вирішив, що в новому сезоні основним воротарем команди буде Тібо Куртуа, а другим кіпером стане українець Андрій Лунін.

Про це повідомляє ABC.

Якщо Зідан вирішить зробити Куртуа першим номером, то Кейлор Навас покине команду, а його місце займе Лунін. Третім воротарем стане син Зідан - Лука.

У поточному сезоні Куртуа провів 32 гри, з них в десяти він зберіг ворота "сухими". На рахунку Луніна 5 матчів за Леганес, в яких він пропустив три голи.

Нагадаємо, що Луніна збиралися відправити в нову оренду. Тим часом українець демонструє неймовірні сейви.

Нещодавно Навас заявив, що готовий покинути Реал.

Джерело - Сегодня.