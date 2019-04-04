Голкіпер мадридського Реалу Кейлор Навас готовий покинути команду Зінедіна Зідана в разі потреби.

Про це він заявив виданню AS.

"Якщо тренер скаже мені піти, то я піду. Але у мене є контракт і зараз я в Реалі - спробую показувати себе з кращого боку і переконати тренера в тому, що я повинен грати ", - сказав Навас.

Після приходу з Челсі Тібо Куртуа Кейлор Навас став лише другим воротарем в Реалі і зіграв лише в 16 матчах цього сезону. У Примері - лише п'ять.

Важливо: Реал повторно віддасть Луніна в оренду.

Але його відхід може допомогти закріпитися в клубі українцеві Андрію Луніну, який зараз перебуває в оренді в Леганесі, адже Реал навряд чи влаштовуватиме Люка Зідан, син головного тренера, в якості другого воротаря.

Навас проводить в Реалі п'ятий сезон. У попередніх трьох він був першим номером.

Нагадаємо, Лунін не стане третім голкіпером при Зіданові. Також, Лунін потрапив у збірну 27 туру Ла-Ліги.

Джерело - betnews365.