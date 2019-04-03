Реал повторно віддасть Луніна в оренду

Реал влітку планує знову віддати до оренди українського голкіпера Андрія Луніна, який зараз виступає в Леганесі.

Про це повідомляє as.com.

Раніше Зінедін Зідан говорив, що третім голкіпером Реала буде його син - Люка Зідан. Також наставник пообіцяв, що у воротарській позиції все буде прозоро.

У нинішньому сезоні першим номером є Тібо Куртуа, а його дублером - Кейлор Навас.

Андрій Лунін в нинішньому сезоні зіграв лише 5 матчів у складі Леганеса.

Нагадаємо, Лунін не стане третім голкіпером при Зіданові. Також, Лунін потрапив у збірну 27 туру Ла-Ліги.

Джерело - sport.ua.