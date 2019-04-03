Голкіпер збірної України та мадридського Реала, який зараз на правах оренди виступає за іспанський Леганес, Андрій Лунін показує пік воротарського мистецтва на тренуваннях своєї команди.

Сейви Андрія не здатен оцінити лише лінивий та тренер Леганеса. Чому Андрій досі не в основі?

Посмотреть эту публикацию в Instagram ⚽️✅ Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 2 Апр 2019 в 7:40 PDT

Нагадаємо, що про майбутнє Луніна поговорили в передачі ТаТоТаке.

Раніше Лунін виявив бажання повернутися до Реала.

Джерело - Чемпіон.

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