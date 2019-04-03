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Лунін видає топ-сейви на тренуваннях Леганеса

Сьогодні 19:32 Максим Буйдин 773 0
Лунін видає топ-сейви на тренуваннях Леганеса
Андрій Лунін

Голкіпер збірної України та мадридського Реала, який зараз на правах оренди виступає за іспанський Леганес, Андрій Лунін показує пік воротарського мистецтва на тренуваннях своєї команди. 

Сейви Андрія не здатен оцінити лише лінивий та тренер Леганеса. Чому Андрій досі не в основі?

 
 
 
 
 
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Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Нагадаємо, що про майбутнє Луніна поговорили в передачі ТаТоТаке.

Раніше Лунін виявив бажання повернутися до Реала.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Лунін, #Леганес, #Реал
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