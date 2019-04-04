Португальський фахівець Жозе Моуріньо повернувся до переговорів з міланським Інтером.
Про це повідомляє Sky Sports Italia.
Кандидатуру Жозе підтримує Хав'єр Дзанетті, який є віце-президентом клубу. А ось директор Беппе Маротта хоче бачити тренером Антоніо Конте.
Крім того, переговори з Моуріньо провів президент Роми Джеймс Паллотта.
Нагадаємо, Моурінью не тренуватиме збірну Португалії.
Напередодні повідомлялося, що Моурінью збирається відновити тренерську кар'єру влітку.
Також, Моурінью може очолити Баварію.
Джерело - xsport.