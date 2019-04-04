З фахівцем зустрівся особисто президент "вовків"

Португальський фахівець Жозе Моуріньо повернувся до переговорів з міланським Інтером.

Про це повідомляє Sky Sports Italia.

Кандидатуру Жозе підтримує Хав'єр Дзанетті, який є віце-президентом клубу. А ось директор Беппе Маротта хоче бачити тренером Антоніо Конте.

Крім того, переговори з Моуріньо провів президент Роми Джеймс Паллотта.

Нагадаємо, Моурінью не тренуватиме збірну Португалії.

Напередодні повідомлялося, що Моурінью збирається відновити тренерську кар'єру влітку.

Також, Моурінью може очолити Баварію.

Джерело - xsport.