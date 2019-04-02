Португальський тренер Жозе Моуріньо не очолить збірну країни, оскільки ще розраховує попрацювати в клубах.
Про це розповів сам екс-наставник Реала та Манчестер Юнайтед.
"Я не страждаю без тренувань, у мене є час подумати про інші речі, але хотілося б повернутися до роботи влітку. Проте робота в новому клубі повинна мене мотивувати.
Фернанду Сантуш, не хвилюйтеся, мене зараз не цікавить робота в збірній. Я хотів би потренувати національну команду до кінця кар'єри, але оскільки я ще дуже далекий від її завершення, то зараз цього не станеться. Подивимося, чи буде така можливість у майбутньому. Насправді, ми з Сантушем хороші друзі",- сказав Моурінью.
Напередодні повідомлялося, що Моурінью збирається відновити тренерську кар'єру влітку.
Нагадаємо, Моурінью може очолити Баварію.
Джерело - xsport.ua.