Португальський тренер Жозе Моуріньо не очолить збірну країни, оскільки ще розраховує попрацювати в клубах.

Про це розповів сам екс-наставник Реала та Манчестер Юнайтед.

"Я не страждаю без тренувань, у мене є час подумати про інші речі, але хотілося б повернутися до роботи влітку. Проте робота в новому клубі повинна мене мотивувати.

Фернанду Сантуш, не хвилюйтеся, мене зараз не цікавить робота в збірній. Я хотів би потренувати національну команду до кінця кар'єри, але оскільки я ще дуже далекий від її завершення, то зараз цього не станеться. Подивимося, чи буде така можливість у майбутньому. Насправді, ми з Сантушем хороші друзі",- сказав Моурінью.