Екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью може продовжити свій шлях у Німеччині. У послугах португальця зацікавлена Баварія.
Про це повідомляє footmercato.
По завершенню нинішнього сезону Жозе Моуріньо може очолити німецький гранд. Керівництво мюнхенського клубу розглядає можливість звільнення нинішнього наставника Ніко Ковача.
У Баварії розчаровані вильотом команди з Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Монако не запрошуватиме Моурінью.
Напередодні повідомлялося, що Моурінью збирається відновити тренерську кар'єру влітку.
Джерело - sport.ua.