Вулвергемптон оголосив про підписання 4-річного контракту з нападником Раулем Хіменесом, який виступає за "вовків" на правах оренди. Угода розрахована до літа 2023 року.
Про це інформує офіційний сайт клубу.
Хіменес перебрався у Вулвергемптон на правах річної оренди з Бенфіки влітку 2018-го. Мексиканець блискуче адаптувався в АПЛ – 27-річний форвард забив 12 голів у 32-х матчах, що спонукало "вовків" скористатись опцією викупу футболіста.
Get the full story as @Raul_Jimenez9 signs until 2023!#RaúlSeQueda— Wolves (@Wolves) April 4, 2019
🇲🇽🐺https://t.co/Cgs6GFrzy9
Сума трансферу не розголошується. За інформацією Transfermarkt, сума угоди склала 25 млн євро, що є найдорожчим трансфером в історії Вулвергемптона.
"Вовки" в першому ж сезоні після повернення в АПЛ посідають 7 місце в чемпіонаті та вийшли у півфінал Кубка Англії, вибивши Манчестер Юнайтед.
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Джерело - Чемпіон.