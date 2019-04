Вулвергемптон оголосив про підписання 4-річного контракту з нападником Раулем Хіменесом, який виступає за "вовків" на правах оренди. Угода розрахована до літа 2023 року.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Хіменес перебрався у Вулвергемптон на правах річної оренди з Бенфіки влітку 2018-го. Мексиканець блискуче адаптувався в АПЛ – 27-річний форвард забив 12 голів у 32-х матчах, що спонукало "вовків" скористатись опцією викупу футболіста.

