Вулвергемптон оголосив про підписання 4-річного контракту з нападником Раулем Хіменесом, який виступає за "вовків" на правах оренди. Угода розрахована до літа 2023 року.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Хіменес перебрався у Вулвергемптон на правах річної оренди з Бенфіки влітку 2018-го. Мексиканець блискуче адаптувався в АПЛ – 27-річний форвард забив 12 голів у 32-х матчах, що спонукало "вовків" скористатись опцією викупу футболіста.

Сума трансферу не розголошується. За інформацією Transfermarkt, сума угоди склала 25 млн євро, що є найдорожчим трансфером в історії Вулвергемптона.

"Вовки" в першому ж сезоні після повернення в АПЛ посідають 7 місце в чемпіонаті та вийшли у півфінал Кубка Англії, вибивши Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Реал спробує придбати Кулібалі, а Зідан хоче підсилити всі позиції в Реалі.

Джерело - Чемпіон.