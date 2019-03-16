Манчестер Юнайтед поступився Вулвергемпотону в рамках чвертьфіналу Кубку Англії. Для підопічних Сульшера це друга поразка поспіль.

Рахунок був відкритий лише на 70-й хвилині, відзначився Хіменес. Через 7 хвилин Жота подвоїв перевагу господарів.

Манчестер забив лише один гол, але цього виявилося недостатньо.

Кубок Англії, FA Cup

Чвертьфінал

16 березня

Вулвергемптон - Манчестер Юнайтед 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Хіменес, 2:0 - 77 Жота, 2:1 - 94 Решфорд.

Нагадаємо, Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.

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Джерело - Чемпіон.