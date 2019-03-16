Манчестер Юнайтед поступився Вулвергемпотону в рамках чвертьфіналу Кубку Англії. Для підопічних Сульшера це друга поразка поспіль.
Рахунок був відкритий лише на 70-й хвилині, відзначився Хіменес. Через 7 хвилин Жота подвоїв перевагу господарів.
Манчестер забив лише один гол, але цього виявилося недостатньо.
Кубок Англії, FA Cup
Чвертьфінал
16 березня
Вулвергемптон - Манчестер Юнайтед 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 70 Хіменес, 2:0 - 77 Жота, 2:1 - 94 Решфорд.
Нагадаємо, Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.
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Джерело - Чемпіон.