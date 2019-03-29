Захисник Наполі Каліду Кулібалі потрапив у сферу інтересів Реала.

Про це повідомляє Football Italia з посиланням на свіжий номер As.

Головний тренер мадридців Зінедін Зідан розглядає 27-річного сенегальця як можливу заміну Рафаелю Варану, який після закінчення сезону хоче змінити клуб. Наполі оцінює Кулібалі не менше ніж в 100 мільйонів євро і вже відхилив пропозиції Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі 1 Арсенала.

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Контракт захисника з неаполітанцями діє до червня 2023 року. Водночас, за даними Corriere dello Sport, в ньому є опція викупу Кулібалі за 150 млн, але вона розрахована тільки для закордонних клубів.

Нагадаємо, Погба може стати гравцем Реала.

Тим часом Зідан хоче підсилити всі позиції в команді крім однієї.

Джерело - Football Italia.