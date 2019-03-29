Зідан хоче підсилити всі позиції крім однієї

Воротарська позиція задовільняє керманича мадридців

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан хоче підсилити кожну позицію Реала, крім воротарської.

Про це повідомляє As.

У лінію атаки французький фахівець хоче запросити зіркового гравця. Пріоритетний варіант — Кіліан Мбаппе, другий — Еден Азар. Однак, будуть і трансферні втрати. Зідан не зацікавлений в послугах Матео Ковачич і Маркоса Льоренте.

Раніше, Реал уже оформив перший трансфер при Зідані. Захисник Порту Едер Мілітао підписав контракт з мадридцями.

Нагадаємо, зыдан отримав кругленьку суму на трансфери.

Джерело - iSport.