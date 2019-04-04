Зірковий форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду все ж зможе взяти участь в поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти амстердамського Аякса.

Про це повідомляє Marca.

Португалець відновлюється швидше встановлених термінів після травми коліна, яку він отримав у грі за національну команду в 2 турі групової стадії кваліфікації до Чемпіонату Європи-2020 проти Сербії.

Як повідомляє видання, 34-річний футболіст вже майже одужав і, як наслідок, готовий допомогти "старій синьйорі" в битві з нідерландським колективом.

Нагадаємо, що зустріч Аякс - Ювентус розпочнеться 10 квітня о 22:00 за київським часом.

Цього сезону на рахунку Роналду 36 матчів у всіх турнірах, 24 забиті голи та 12 результативних передач.

Нещодавно Роналду програв судову справу німецькому журналу.

Джерело - ТСН.