Німецький журнал Der Spiegel виграв судовий розгляд у футболіста Ювентуса Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє L’equipe.

Німецьке видання опублікувало дані про способи відходу від податків, які використовував Роналду і його радники.

Роналду подав у суд на газету і намагався довести, що опубліковані дані порушують його права на недоторканність приватного життя. Справа тривала два роки, але в підсумку юристи Роналду прийняли рішення відкликати позов.

Варто зазначити, що в лютому 2017 року Гамбурзький обласний суд тимчасово розпорядився, щоб Der Spiegel видалив зі свого сайту публікації про Роналду, а також про тренера Жозе Моурінью і півзахисника Арсеналу Месута Езіла.

Нагадаємо, Мессі хотів би повернення Роналду в Реал.

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Джерело - new-s.com.ua.