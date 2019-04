Реал програв Валенсії у матчі чемпіонату Іспанії. Мадридці пропустили 60 голів в 49 іграх поточного сезону у всіх турнірах.

Це другий найгірший результат серед клубів Ла-Ліги поряд з Севільєю, яка провела 52 гри.

Найбільше в сезоні пропустила Уеска - 61 гол в 32 матчах.

3 - @LaLigaEN teams with the most goals conceded this season in all comps:



Huesca: 61 goals in 32 games

Sevilla: 60 in 52

REAL MADRID: 60 in 49



Worry. pic.twitter.com/uOGCxUYXwX