Реал програв Валенсії у матчі чемпіонату Іспанії. Мадридці пропустили 60 голів в 49 іграх поточного сезону у всіх турнірах.
Це другий найгірший результат серед клубів Ла-Ліги поряд з Севільєю, яка провела 52 гри.
Найбільше в сезоні пропустила Уеска - 61 гол в 32 матчах.
3 - @LaLigaEN teams with the most goals conceded this season in all comps:— OptaJose (@OptaJose) 3 квітня 2019 р.
Huesca: 61 goals in 32 games
Sevilla: 60 in 52
REAL MADRID: 60 in 49
Worry. pic.twitter.com/uOGCxUYXwX
Нагадаємо, Лунін видає топ-сейви на тренуваннях Леганеса, але Реал планує українця віддати знову в оренду.
Джерело - Чемпіон.