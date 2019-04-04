Реал програв Валенсії: огляд матчу

У рамках 30-го туру чемпіонату Іспанії Валенсія приймала мадридський Реал на Местальї.
На 35-й хвилині зустрічі форвард кажанів Гонсалу Гедеш засмутив вершкових дальнім ударом. Реал намагався відігратися протягом усього другого тайму, але отримав ще один м'яч у свої ворота: Езікел Гарай відзначився на 83-й хвилині зустрічі.
Гол Каріма Бензема в додатковий час не врятував мадридський клуб. Це перша поразка Реала після повернення Зінедіна Зідана в клуб.
У турнірній таблиці Реал поступається Атлетіко 5 очок.
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Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
30-й тур
3 квітня
Валенсія — Реал 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Гедеш, 2:0 - 83 Гарай, 2:1 - 90+3 Бензема.
Нагадаємо, Реал повторно віддасть Луніна в оренду.
Джерело - Чемпіон.